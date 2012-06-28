Написать 10 статей на тему праздников

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Завершен41 заявка268 просмотров

нужно написать 10 статей, тема праздники. 2000 символов статья

срок: до конца недели.

не более 5$ за статью

13 лет назад
abm
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
$90
2 дня
В очередной раз выбираю Александра исполнителем и как и в предыдущие разы, он выполнил все в срок и на высоком уровне. Рекомендую всем!
Доволен сотрудничеством с Алексеем. Ни с ТЗ, ни с оплатой проблем нет. Мои рекомендации :)

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karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
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