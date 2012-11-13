Нужны активные люди для перепоста со сторонних ресурсов мастер-классов по рукоделию, новостей, статей и т.п. Т.к. работа абсолютно не пыльная, то оплата - 10 центов за статью, мк и блок новостей из 10 шт. ...
Необходим копирайтинг на строительную тематику
Необходим копирайтинг в раздел сайта компании, осуществляющей деревянное строительство.
Тематика раздела - выполнение работ по инженерным сетям в домах для раздела "Услуги компании".
Сайт:
http://***-dom.ru/
Раздел в меню "Услуги", будет новый подраздел "Инженерные коммуникации".
Коммерческая информация - конкретно, что мы можем делать, сколько это стоит и т.д. - в файле-приложении.
Есть ориентир - очень насыщенный и информативный подобный же раздел у лидера отрасли - http://***-dom.ru/katalog/e16/test3000/inzhenernye-kommunikacii/
Хотелось бы в финале получить похожий результат.
Примерная структура копирайтинга может быть такой:
1. Какие услуги мы оказываем.
2. Стоимости, состав работ.
3. Почему нужно обращаться именно к нам: преимущества (можно взять идеи из соответствующего раздела нашего сайта, ну и опираться на конкурентов)
4. Гарантии.
5. Техническая информация - кто, куда звонить и т.д. и т.п.
Также текст по возможности необходимо снабдить графикой/фото (желательно штук 5-8 фотографий или графических элементов, не засвеченных в выдаче).
Срок выполнения - думаю, 2-3 дня будет достаточно.
Общий объем копирайтинга: порядка 4000 ЗБП.
Бюджет - ДО 4 у.е. за 1К ЗБП., т.е. ДО 16 у.е. (ДО 4 - это значит, что могу принять и предложения адекватных новичков без портфолио, но с меньшим бюджетом).
Вопросы в ЛС. Сайты дам тоже в ЛС, светить в выдаче не хочу.
Желательно показать, что по данной тематике писали.
Ну и контактные данные, сроки, бюджет в заявке указывайте.
Оплачиваю по факту. Хороший отзыв за хорошую работу прилагается.
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