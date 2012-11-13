Необходим копирайтинг на строительную тематику

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок184 просмотра

Необходим копирайтинг в раздел сайта компании, осуществляющей деревянное строительство.

Тематика раздела - выполнение работ по инженерным сетям в домах для раздела "Услуги компании".

Сайт:

http://***-dom.ru/

Раздел в меню "Услуги", будет новый подраздел "Инженерные коммуникации".

Коммерческая информация - конкретно, что мы можем делать, сколько это стоит и т.д. - в файле-приложении.

Есть ориентир - очень насыщенный и информативный подобный же раздел у лидера отрасли - http://***-dom.ru/katalog/e16/test3000/inzhenernye-kommunikacii/

Хотелось бы в финале получить похожий результат.

Примерная структура копирайтинга может быть такой:

1. Какие услуги мы оказываем.

2. Стоимости, состав работ.

3. Почему нужно обращаться именно к нам: преимущества (можно взять идеи из соответствующего раздела нашего сайта, ну и опираться на конкурентов)

4. Гарантии.

5. Техническая информация - кто, куда звонить и т.д. и т.п.

Также текст по возможности необходимо снабдить графикой/фото (желательно штук 5-8 фотографий или графических элементов, не засвеченных в выдаче).

Срок выполнения - думаю, 2-3 дня будет достаточно.

Общий объем копирайтинга: порядка 4000 ЗБП.

Бюджет - ДО 4 у.е. за 1К ЗБП., т.е. ДО 16 у.е. (ДО 4 - это значит, что могу принять и предложения адекватных новичков без портфолио, но с меньшим бюджетом).

Вопросы в ЛС. Сайты дам тоже в ЛС, светить в выдаче не хочу.

Желательно показать, что по данной тематике писали.

Ну и контактные данные, сроки, бюджет в заявке указывайте.

Оплачиваю по факту. Хороший отзыв за хорошую работу прилагается.

13 лет назад
UFFO_ru
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад
$15
3 дня
Работа выполнена, как всегда, отлично. Рекомендую Марину для постоянного сотрудничества :)
Рекомендую заказчика. Работали не один раз, всегда все хорошо.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад

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