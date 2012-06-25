Нужны активные люди для перепоста со сторонних ресурсов мастер-классов по рукоделию, новостей, статей и т.п. Т.к. работа абсолютно не пыльная, то оплата - 10 центов за статью, мк и блок новостей из 10 шт. ...
Рецепты выпечки
День добрый!
Требуется рерайт — множество рецептов на общую тему «Выпечка», а именно:
1) хлеб
2) пицца
3) блины
4) оладьи
5) кексы и маффины
6) шарлотка
7) пироги
8) пирожки
9) вафли
10) булочки
11) печенье
12) торты
Рецепты нужны уникальные — понятно, что ингредиенты не могут сильно отличаться, а вот описания должны быть новыми. Уникальность буду проверять по программе Etxt (должна быть не ниже 95%). Текста описания должно быть не менее 1000 знаков.
К каждому рецепту должна прилагаться вменяемая картинка — без вотермарки, а также приличных размеров (хотя бы 500*300).
Теперь о приятном — зарплата будет у вас только (!) ЯндексДеньгами раз в месяц (ближайшая выплата — 7 июня). Кого заинтересовало — писать на почту ([email protected]) — на сайте не сижу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
в нужные места https://dl.dropbox.com/u/27946492/vfomenko_v2.png можете писать сюда понравившиеся выберу и оплачу. 1 исполнительКопирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Вложение нужно конвертнуть в html, чтобы результат можно было опубликовать. Желательно на выходе чистый html без лишних тегов. По возможности лишние переносы строк убрать. В результате нужен внятный и красивый текст. ...Завершен13 лет назад
Написать комментарии к разным статьям, нуждаюсь около 50к знаков, 1$ - 1к знаков. Связь через асю.Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для сайта женской тематики. Темы: Красота, здоровье, косметика, стиль и мода, уход за лицом, телом, волосами Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт13 лет назад
нужно написать 10 статей, тема праздники. 2000 символов статья срок: до конца недели. не более 5$ за статьюЗавершен13 лет назад
- $50
Необходим копирайтинг в раздел сайта компании, осуществляющей деревянное строительство. Тематика раздела - выполнение работ по инженерным сетям в домах для раздела "Услуги компании". Сайт: http://***-dom.ru/ Раздел в ...Завершен13 лет назад
Требуется создание примерно 40 статей-уроков по использованию различных интернет-сервисов. 1) Создание текстов (примерно 1000 символов на урок) 2) Поиск и предоставление ссылки на пособие по аналогичной теме на youtube ...Закрыт13 лет назад
Требуется копирайт на тему изделия из искусственного камня (кориан). Несколько страниц. Оплата 1,5 wmz/1000 символов.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужна статья под конкретные ключевые слова. Нужен именно креатив. Объем 4000 знаков. Срочно! До 20 уе.Копирайтинг27 заявокЗакрыт13 лет назад