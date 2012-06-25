Рецепты выпечки

День добрый!

Требуется рерайт — множество рецептов на общую тему «Выпечка», а именно:

1) хлеб

2) пицца

3) блины

4) оладьи

5) кексы и маффины

6) шарлотка

7) пироги

8) пирожки

9) вафли

10) булочки

11) печенье

12) торты

Рецепты нужны уникальные — понятно, что ингредиенты не могут сильно отличаться, а вот описания должны быть новыми. Уникальность буду проверять по программе Etxt (должна быть не ниже 95%). Текста описания должно быть не менее 1000 знаков.

К каждому рецепту должна прилагаться вменяемая картинка — без вотермарки, а также приличных размеров (хотя бы 500*300).

Теперь о приятном — зарплата будет у вас только (!) ЯндексДеньгами раз в месяц (ближайшая выплата — 7 июня). Кого заинтересовало — писать на почту ([email protected]) — на сайте не сижу.