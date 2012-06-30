Перевести PDF в HTML

Вложение нужно конвертнуть в html, чтобы результат можно было опубликовать.

Желательно на выходе чистый html без лишних тегов. По возможности лишние переносы строк убрать.

В результате нужен внятный и красивый текст. Вставьте рисунки там, где это требуется.

Результат нужен 26 числа. Добавляйте предложение или пишите в приват вопросы