Перевести PDF в HTML

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Завершен3 заявки225 просмотров

Вложение нужно конвертнуть в html, чтобы результат можно было опубликовать.

Желательно на выходе чистый html без лишних тегов. По возможности лишние переносы строк убрать.

В результате нужен внятный и красивый текст. Вставьте рисунки там, где это требуется.

Результат нужен 26 числа. Добавляйте предложение или пишите в приват вопросы

HTML
13 лет назад
df34td
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mezzo666
Денис 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$6
1 день
Спасибо. Быстро и качественно

Заявки фрилансеров

mezzo666
Денис 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад