Необходимо наполнить сайт текстами

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок484 просмотра

Есть новый сайт визового центра (ссылку дам в личке)

В нем несколько разделов:

- Главная страница (вводный текст)

- О центре (краткая информация о том, чем мы занимаемся)

- Услуги и цены (список предлагаемых услуг с ценами)

- Помощь + вопрос и ответ (часто задаваемые вопросы и ответы на них)

- Информация (разная полезная информация, советы и т.д.)

- Страны и посольства (список стран в которые мы оформляем визы, краткая информация о них, адреса и контакты посольств в Москве)

- Документы (перечень документов которые нужно подготовить для подачи документов в посольство)

- Новости (новости, касаемые получения виз и связанной с ними тематики)

Необходимо наполнить эти разделы текстами, используя поисковые фразы и словосочетания. По возможности перелинковать ссылки в текстах между разделами. желательно для каждого раздела (страницы) сформировать title, description, keywords, h1 и т.д.

Если в какие то разделы пересекаются между собой, то можно легко переформировать. Главное что бы посетителю было понятно где и что.

Большим плюсом кандидатам, будет опыт в написании текстов для продвижения сайтов.

Предлагайте цены и сроки.

13 лет назад
artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$155
7 дней
Большое спасибо Ксении, за отлично выполненную работу! Быстро, оперативно и качественно. Лучшие рекомендации!
Спасибо, Евгений, за интересный заказ. Четкое задание и оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

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