Составить коммерческое предложение

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок219 просмотров

Для компании, занимающейся ремонтом деревянных окон необходимо составить коммерческое предложение. От исполнителя потребуется показать образцы. Очень срочно!

13 лет назад
Volonteer
Василь 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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