Есть новый сайт визового центра (ссылку дам в личке) В нем несколько разделов: - Главная страница (вводный текст) - О центре (краткая информация о том, чем мы занимаемся) ...
Статья для Миралинкс + рерайт
Нужна красивая, продающая статья про прокат автомобилей в Санкт-Петербурге без водителя
Из вариантов на вскидку, что может быть там учтено
для чего нужен
для чего используется
чем полезен
как делается заказ
Что нужно учесть еще?
что есть прокат микроавтобусов как грузовых, так и пассажирских - и как здорово можно это все применить
Текст должен быть ровночитаемым, понятным, доступным. Объем статьи - около 3500 ЗБП.
На выходе две статьи - где первая копирайт , а вторая рерайт этой же статьи.
Указывайте в заявках СРАЗУ сумму и срок!
Выбранный исполнитель
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