Статья для Миралинкс + рерайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок174 просмотра

Нужна красивая, продающая статья про прокат автомобилей в Санкт-Петербурге без водителя

Из вариантов на вскидку, что может быть там учтено

для чего нужен

для чего используется

чем полезен

как делается заказ

Что нужно учесть еще?

что есть прокат микроавтобусов как грузовых, так и пассажирских - и как здорово можно это все применить

Текст должен быть ровночитаемым, понятным, доступным. Объем статьи - около 3500 ЗБП.

На выходе две статьи - где первая копирайт , а вторая рерайт этой же статьи.

Указывайте в заявках СРАЗУ сумму и срок!

13 лет назад
autoliga
Артур 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Адекватная цена/качество! Оперативный исполнитель.
Приятное сотрудничество, мгновенная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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