Рерайт описаний товаров.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок264 просмотра

Здравствуйте.

Требуется уникальный рерайт описаний товаров.

Всего товаров - 400+

Надеюсь на предложения в районе 25р. за 1000 знаков без пробелов.

Товары вместе с описаниями уже выложены. По ошибке все эти товары были перенесены на другой сайт вместе с описаниями. Яндексу это очень не понравилось, поэтому нужно подправить все эти описания.

13 лет назад
hi-tech-project
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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