Здравствуйте.

Требуется уникальный рерайт описаний товаров.

Всего товаров - 400+

Надеюсь на предложения в районе 25р. за 1000 знаков без пробелов.

Товары вместе с описаниями уже выложены. По ошибке все эти товары были перенесены на другой сайт вместе с описаниями. Яндексу это очень не понравилось, поэтому нужно подправить все эти описания.