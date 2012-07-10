Статьи для сайта + наполнение

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок264 просмотра

Необходимо написать 7 статей для сайта на следующие темы: котельное оборудование, производственное оборудование, пеллеты. Ориентировочно каждая 3000 знаков (без пробелов) + 2-3 картинки + таблицы. Допустим качественный рерайт доведенный до уникальности. Соответственно потом необходимо залить на CMS Joomla.

Хотелось бы увидеть цены, сроки, портфолио и примеры рерайта.

Интересует цена именно за данную работу, а не за 1000 знаков или час работы.

П.С. Если сотрудничество устроит, то готовы продолжить работу по наполнению сайта товарами (ориентировочно 200 товаров).

Joomla
13 лет назад
sutkinmisha
Михаил 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MacKen
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$85
5 дней
Отличный исполнитель, всем рекомендую. Статьи были написаны с первого раза без исправлений.
Михаил предложил для работы интересную тему с детальным ТЗ. Сразу принял и оплатил работу. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

MacKen
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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