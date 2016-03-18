Доработка интернет-магазина. Верстка, натяжка + PHP\JS

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Закрыт3 заявки164 просмотра

Если ряд проблем с магазином которые касаются. А) Удобства размещения и правок товара, Б) Удобство поиска и просмотра для клиентов, именно их и решаем в ТЗ.

Движок: ocStrore 1.5.4.1

Сайт: http://roliki.od.ua/

ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zPOH6bEl_rj5pGbRVtnLznpqfN-v2w-0Yax9_YG9Ai4/edit?usp=sharing 

Ищем: идеальный баланс качества и цены, сроки в запасе до конца марта.

P.S.: ТЗ требует словесного объяснения, но в целом постарались описать детально.

Чтобы вы понимали ТЗ свободное, мы готовы к обсуждению тех, или иных правок, вам как разработчикам может быть виднее реализация в рамках ваших возможностей. 

С нас: оплата, крутой отзыв, письменная рекомендация, дальнейшие заказы.

С вас: качественная верстка + натяжка + правки по PHP.

Я всегда на связи. Плачу как удобно вам [Webmoney, Bitcoin, YD, P24].

JavaScriptPHP
9 лет назад
HitiStudio
30 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

infoweb
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$100
14 дней
Взял деньги и пропал. Избегайте сотрудничества. Работаю над вычислением личности, кому будет интересно, либо возможно у вас есть полезное инфо, пишите в л\с.

Заявки фрилансеров

infoweb
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад