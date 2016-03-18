Вакансия только для жителей России. В связи с выходом на российский рынок интернет-магазина http://smartclimate.com.ua/ требуется менеджер проекта. Должностные обязанности включают: 1. Анализ существующих интернет-магазинов ...
Доработка интернет-магазина. Верстка, натяжка + PHP\JS
Если ряд проблем с магазином которые касаются. А) Удобства размещения и правок товара, Б) Удобство поиска и просмотра для клиентов, именно их и решаем в ТЗ.
Движок: ocStrore 1.5.4.1
Сайт: http://roliki.od.ua/
ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zPOH6bEl_rj5pGbRVtnLznpqfN-v2w-0Yax9_YG9Ai4/edit?usp=sharing
Ищем: идеальный баланс качества и цены, сроки в запасе до конца марта.
P.S.: ТЗ требует словесного объяснения, но в целом постарались описать детально.
Чтобы вы понимали ТЗ свободное, мы готовы к обсуждению тех, или иных правок, вам как разработчикам может быть виднее реализация в рамках ваших возможностей.
С нас: оплата, крутой отзыв, письменная рекомендация, дальнейшие заказы.
С вас: качественная верстка + натяжка + правки по PHP.
Я всегда на связи. Плачу как удобно вам [Webmoney, Bitcoin, YD, P24].
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