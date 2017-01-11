Интернет магазин Perfect Lines.

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Завершен10 заявок216 просмотров

Нужно довести сайт до рабочего состояния. Есть только дизайн  и прототип. Верстка нужна адаптивная.

Интернет магазин  с четырьмя линейками товаров. 

Все функции можно понять по шаблонам. Помимо стандартных нужно добавить еще такие функции:

Подключение робокассы 

Возможность добавления статей и редактирования. 

Добавления товаров и редактирования 

Добавления видео 

Добавление банера и изменение его + возможность смены ссылки на котоую ведет банер

Движок лучше OpenCart 

Opencart
9 лет назад
olada
32 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

shops-dev
Рушиц 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$280
15 дней
Все сделано вовремя и качественно. После оплаты заказа, если возникали вопросы или нужно было что то подправить - исправлял быстро и был любезен. Почти всегда на связи. Выполнено все на высшем уровне. Буду обращаться еще.
Все ок. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

shops-dev
Рушиц 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад

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