Закладки, фильтр, письмо с треком отслеживания почты, распечатка бланков... Подробности отправлю в тз. опенкарт 2, ocmod. Со студиями не работаю. Первая задача БС или Webmoney Escrow или поэтапная оплата. При успешном сотрудничестве возможны ...
Обновить магазин на Oscommerce (OSC VAM) до oscommerce Titanium
Старый магазин на osСommerce ( модификация OSC VAM) необходимо обновить до osСommerce Titanium.
Фактически - установить Титаниум, настроить, прикрутить туда логотип, и подгрузить базы из старого.
Важно также сделать редиректы, чтобы не потерять позиции в поисковых системах.
Только исполнителю с опытом работы с данным движком с отзывами/портфолио.
Возможен переход и на другую платформу, предлагайте стоимость переноса.
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