Доработка интернет магазина joomla 2.5 virtuemart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки125 просмотров

Нужно доработать отображение главной страницы, а так же отображение товаров в корзине.

Во вложении подробное задание и рисунки, чтобы лучше было понятно что требуется. Сайт тоже в файле во вложении.

срок обсуждаем.

Joomla
9 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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