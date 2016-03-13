Подбор шин в интернет-магазин Opencart

Делается новый магазин на OcStore 1.5.5.1.2, нужно внедрить в него сервис подбора шин по параметрам в двух видах:

1) по размеру, примерно как тут: latex-tut.by/razdel-podbora-po-tiporazmeru/

2) по маркам авто, примерно как тут: latex-tut.by/razdel-podbora-po-avto/

При выборе должны выдаваться товары, которые будут соответствовать данным параметрам.

А ссылки на подбор разместить на главной странице также в виде картинок (как модуль).

Пишите ориентировочный срок и стоимость. Заявки без цен не рассматриваю.

Схема работы: выбор исполнителем - доступы к сайту - оплата по факту Вебмани или БС.