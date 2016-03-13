Администрирование офферов. Тоесть подключаете оффера и размешаете ссылку его в соцсетях, и т.д. Все подробно расскажу, все действия.
Подбор шин в интернет-магазин Opencart
Делается новый магазин на OcStore 1.5.5.1.2, нужно внедрить в него сервис подбора шин по параметрам в двух видах:
1) по размеру, примерно как тут: latex-tut.by/razdel-podbora-po-tiporazmeru/
2) по маркам авто, примерно как тут: latex-tut.by/razdel-podbora-po-avto/
При выборе должны выдаваться товары, которые будут соответствовать данным параметрам.
А ссылки на подбор разместить на главной странице также в виде картинок (как модуль).
Пишите ориентировочный срок и стоимость. Заявки без цен не рассматриваю.
Схема работы: выбор исполнителем - доступы к сайту - оплата по факту Вебмани или БС.
Заявки фрилансеров
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