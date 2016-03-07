Доработать и запустить интернет-магазин

Доброго времени суток всем специалистам.

Ситуация следующая:

есть сайт-корч, в котором необходимо закончить работы по дизайну и работоспособности для запуска.

Вот сам сайт: http://moto-goods.com.ua/

Данный ресурс - как стартовый. В будущем планируется сделать абсолютно новый и толковый сайт.

Думаю специалисты видят там все косяки и т.д.

Хотел бы связаться со специалистом для консультации и дальнейшего партнерства.

Бюджет установлен условный. Все будем оговаривать.

Физически нахожусь в Киеве.

Готов лично встретиться и все обсудить либо по телефонам:

Геннадий

Всем спасибо!!!!