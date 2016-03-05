Интегрировать интернет-магазин на CMS

Требуется разработать интернет-магазин на какой-нибудь CMS.Адаптивная верстка уже готова. Всего получается 3 страницы: главная, корзина, карточка товара.Примерный функционал интернет-магазина:1. Возможность генерации карты сайта для поисковых систем.2. Возможность выбрать свой город.3. Должна быть возможность вставлять различные рекламные баннеры на сайт из админки.4. Различные пометки для товаров, что-то вроде: скидки, распродажа.5. Возможность легко скачать прайс. Это интернет-магазин оптовых продаж.6. Уведомлять о брошенных заказах раз в несколько дней.7. Наличие легкой выгрузки, загрузки прайсов в 1С.8. Наличие фильтра (по телефонам, по производителям, по материалу, цене и т.д.).9. Личный кабинет у покупателей со всей необходимой статистикой.В заявке, пожалуйста, пишите стоимость, сроки и на чем это все можно реализовать.