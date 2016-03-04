Интернет-магазин продажи информации

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок299 просмотров

Добрый день, нужно что-то типа такого магазина http://rosreestr24.ru/ (продажа информации о недвижимости),

обратите внимание!, там еще есть продажа пакетами  - это фактически предоплата, в ЛК у покупателя должно отражаться: у вас ХХ предоплаченных выписок ЕРП и т.п.

+ партнерка (партнеры получают свое вознаграждение в лк на нашем сайте, могут тратить на услуги или выводият на эл.кошельки

+ партнер может вставить html-код формы заказа к себе на сайт

+ интеграция с робокассой, сервисом имеил рассылок, смс рассылок (желательно), и желательно интегрировать с ipтелефонией

+ возможность для админа редактирование прав сотрудникам

+ ну и стандартные моменты интернет-магазина (добавление новостей, статей, информационных страниц, т.п.)

+ натянуть дизайн (дизайн закажу сама) , дизайн адаптивный под моб.устройства

ЛК покупателя и админка должны быть интуитивно понятны и просты для пользователя

HTML
9 лет назад
an-pdm
42 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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