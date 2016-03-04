Здравствуйте! Имеется сайт на 1С-Битрикс: Управление сайтом 15.0.10 Требуются небольшие доработки на сайте, а именно: доработка top-menu (небольшой баг с вложенными категориями) - подскажу где...настройка выгрузки товаров, частично реализовано, но как-то глючноПредлагайте цена-срок.
Интернет-магазин продажи информации
Добрый день, нужно что-то типа такого магазина http://rosreestr24.ru/ (продажа информации о недвижимости),
обратите внимание!, там еще есть продажа пакетами - это фактически предоплата, в ЛК у покупателя должно отражаться: у вас ХХ предоплаченных выписок ЕРП и т.п.
+ партнерка (партнеры получают свое вознаграждение в лк на нашем сайте, могут тратить на услуги или выводият на эл.кошельки
+ партнер может вставить html-код формы заказа к себе на сайт
+ интеграция с робокассой, сервисом имеил рассылок, смс рассылок (желательно), и желательно интегрировать с ipтелефонией
+ возможность для админа редактирование прав сотрудникам
+ ну и стандартные моменты интернет-магазина (добавление новостей, статей, информационных страниц, т.п.)
+ натянуть дизайн (дизайн закажу сама) , дизайн адаптивный под моб.устройства
ЛК покупателя и админка должны быть интуитивно понятны и просты для пользователя
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