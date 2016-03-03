Joomla "починить" Фильтр и Корзину

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Закрыт2 заявки127 просмотров

Фильтр и Корзина работают через раз. Установить причину и наладить их работу.

Сайт http://yaotya.com/

Иногдапосле при фильтрации открывается страница Данные не найдены.  Заказ через корзину тоже отправляется не всегда. Часто тоже открывается Данные не найдены.  +Корзина глючит: добавляешь товары, кол-во товаров стоит накорзине верное. Далее заходишь в корзину, а там не все товары. 

Joomla
9 лет назад
BelkaAnastasiya
Анастасия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров