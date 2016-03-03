Joomla "починить" Фильтр и Корзину

Фильтр и Корзина работают через раз. Установить причину и наладить их работу.

Сайт http://yaotya.com/

Иногдапосле при фильтрации открывается страница Данные не найдены. Заказ через корзину тоже отправляется не всегда. Часто тоже открывается Данные не найдены. +Корзина глючит: добавляешь товары, кол-во товаров стоит накорзине верное. Далее заходишь в корзину, а там не все товары.