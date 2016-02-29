Перенос сайта с Opencard Version 1.5.4.1 на 2.0 ТЗ во вложении
Сделать мелкие доработки в интернет магазине
Необходимо внести мелкие измения в интерне-магазине косметики.
Подробнее в ТЗ во вложении
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть 7 разных прайслистов в xml, csv и xls формате. Нужно их сравнить, фильтровать одинаковые товары и выбирать только один по цене и доступности. Потом загрузить и ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо настроить выгрузку товаров (прайслиста) OpenCart 1.5.6.3 для hotline.ua и price.ua Срочно!Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Интернет-магазин футбольной атрибутики и аксессуаров. Ссылка на привью макетов - https://yadi.sk/d/LIbMl9x0pT2uD Разрабатываете на своем хостинге, оплата по факту сдачи, после внесения финальных правок оплачиваю и переносим на наш хостинг. Особенности: Все кнопки и ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется сделать "под ключ" сайт интернет-магазина на бесплатном движке (OpenCart или Prestashop). Если сможете обосновать выбор другого движка - можно использовать и другой. Совместно уточняем существующее ТЗ. Далее нужно разработать дизайн, сверстать, натянуть на ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужен специалист, который сделает несложный интернет-магазин (относительно небольшое количество товарных позиций, БЕЗ подключения к платежным терминалам). Страницы интернет-магазина уже сверстаны. Но возможно нужно будет внести в ...Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Для внесения ряда правок необходим специалист, знакомый с данным продуктом. Жду заявок, ТЗ по запросу.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется программист на удаленную работу для участия в разработке Сервиса создания интернет-магазинов. Сервис уже запущен, требуется его улучшение, развитие, задачи разноплановые, в идеале требуется программист-универсал, способный решить как функциональную задачу, задачу по ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Cms Shop script 6 Нужно раскрыть субкатегории в категории - дописать код {if $category.subcategories} ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Имеется интернет-магазин изделий из кожи и меха на Drupal 7.41. При добавлении товара у каждого товара необходимо указывать размер. Если необходимо добавить модель шубы у которой есть ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад