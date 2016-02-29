Сравнение и закачивание праислистов в Magento

Есть 7 разных прайслистов в xml, csv и xls формате. Нужно их сравнить, фильтровать одинаковые товары и выбирать только один по

цене и доступности. Потом загрузить и уникальные и фильтрованные

товары в Magento. В Magento backend поставить отметку из которого

прайслиста приходил товар.

Дополнительно есть прайслисты из которых берется только доступность,

есть прайслисты из которых берется все, кроме конкретных

производителей.

Потом с magmi заканчиваем va Magento.