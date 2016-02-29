Сравнение и закачивание праислистов в Magento

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Есть 7 разных прайслистов в xml, csv и xls формате. Нужно их сравнить, фильтровать одинаковые товары и выбирать только один по

цене и доступности. Потом загрузить и уникальные и фильтрованные

товары в Magento. В Magento backend поставить отметку из которого

прайслиста приходил товар.

Дополнительно есть прайслисты из которых берется только доступность,

есть прайслисты из которых берется все, кроме конкретных

производителей.

Потом с magmi заканчиваем va Magento.

Magento
9 лет назад
teecis
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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