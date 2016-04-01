Интернет-магазин на wordpress или opencart по готовым макетам

Интернет-магазин футбольной атрибутики и аксессуаров.

Ссылка на привью макетов - https://yadi.sk/d/LIbMl9x0pT2uD

Разрабатываете на своем хостинге, оплата по факту сдачи, после внесения финальных правок оплачиваю и переносим на наш хостинг.

Особенности:

Все кнопки и ссылки нужно сделать с эффектом плавного наведения или прочей анимацией, при необходимости скину ссылки на интересные варианты jquery анимации с моей точки зрения.

В товарах нужно будет предусмотреть наличие функции "Нанесения", в макете отрисована, есть товары либо с возможностью нанесения либо без, это нужно предусмотреть в админке.

Вся информация на сайте должна удобно редактироваться менеджером без усилий через систему управления.

Поиск осуществляется только по каталогу.

Так же необходимо предусмотреть то, что отзывы должны отправляться на модерацию, перед публикацией, и должна быть возможность создания их из админ панели. тоже самое относиться к разделу "задать вопрос".

На странице оформления заказа данные должны вводиться поэтапно, т.е. сначала вводиться телефон и сразу отправляется на почту магазина, после того как это поле заполнено, открывается возможность ввести остальную информацию и нажать кнопку "Оформить заказ"

Слайдер на главной - набор изображений с произвольными ссылками, которые задаются в админке

Баннер справа от главного слайдера - статичное изображение с произвольной ссылкой, которая задается в админке

В корзине, в товаре и тд есть товары которые могут заинтересовать, продумать как этим будет удобно пользоваться через админ. панель

На странице товара есть методы доставки и оплаты, они должны быть одинаковы для всех товаров и просто редактирваться в админке

Справа есть "бегующая за положением экрана" кнопка вызова формы обратного звонка, это не сторонний колбэк сервис, это функция сайта, открывающая модальное окно с формой заявки звонка. Пример анимации, которую нужно реализовать на сайте - http://iprivet.ru/

От исполнителя жду стоимость и срок разработки в заявке!

Выбранного исполнителя ждут постоянные заказы в дальнейшем.