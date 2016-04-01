Интернет-магазин на wordpress или opencart по готовым макетам

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен4 заявки181 просмотр

Интернет-магазин футбольной атрибутики и аксессуаров. 

Ссылка на привью макетов - https://yadi.sk/d/LIbMl9x0pT2uD 

Разрабатываете на своем хостинге, оплата по факту сдачи, после внесения финальных правок оплачиваю и переносим на наш хостинг.

Особенности:

  • Все кнопки и ссылки нужно сделать с эффектом плавного наведения или прочей анимацией, при необходимости скину ссылки на интересные варианты jquery анимации с моей точки зрения.
  • В товарах нужно будет предусмотреть наличие функции "Нанесения", в макете отрисована, есть товары либо с возможностью нанесения либо без, это нужно предусмотреть в админке.
  • Вся информация на сайте должна удобно редактироваться менеджером без усилий через систему управления.
  • Поиск осуществляется только по каталогу.
  • Так же необходимо предусмотреть то, что отзывы должны отправляться на модерацию, перед публикацией, и должна быть возможность создания их из админ панели. тоже самое относиться к разделу "задать вопрос".
  • На странице оформления заказа данные должны вводиться поэтапно, т.е. сначала вводиться телефон и сразу отправляется на почту магазина, после того как это поле заполнено, открывается возможность ввести остальную информацию и нажать кнопку "Оформить заказ"
  • Слайдер на главной - набор изображений с произвольными ссылками, которые задаются в админке
  • Баннер справа от главного слайдера - статичное изображение с произвольной ссылкой, которая задается в админке
  • В корзине, в товаре и тд есть товары которые могут заинтересовать, продумать как этим будет удобно пользоваться через админ. панель
  • На странице товара есть методы доставки и оплаты, они должны быть одинаковы для всех товаров и просто редактирваться в админке
  • Справа есть "бегующая за положением экрана" кнопка вызова формы обратного звонка, это не сторонний колбэк сервис, это функция сайта, открывающая модальное окно с формой заявки звонка. Пример анимации, которую нужно реализовать на сайте - http://iprivet.ru/
От исполнителя жду стоимость и срок разработки в заявке!

Выбранного исполнителя ждут постоянные заказы в дальнейшем.

 

jQueryOpencartWordPress
9 лет назад
veekram
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

shops-dev
Рушиц 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$250
14 дней
После 8 лет работы с сайтами и фрилансерами, могу с уверенностью сказать что это отличный исполнитель, знающий свое дело, соблюдающий сроки и выполняющий все задания на отлично. Магазин получился отличный. Спасибо! Отдал следующего клиента в работу, и буду отдавать еще!
Все отлично. Работаем дальше. Рекомендую как заказчика.

Заявки фрилансеров

shops-dev
Рушиц 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад