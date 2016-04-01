Перенос сайта с Opencard Version 1.5.4.1 на 2.0 ТЗ во вложении
Интернет-магазин на wordpress или opencart по готовым макетам
Интернет-магазин футбольной атрибутики и аксессуаров.
Ссылка на привью макетов - https://yadi.sk/d/LIbMl9x0pT2uD
Разрабатываете на своем хостинге, оплата по факту сдачи, после внесения финальных правок оплачиваю и переносим на наш хостинг.
Особенности:
- Все кнопки и ссылки нужно сделать с эффектом плавного наведения или прочей анимацией, при необходимости скину ссылки на интересные варианты jquery анимации с моей точки зрения.
- В товарах нужно будет предусмотреть наличие функции "Нанесения", в макете отрисована, есть товары либо с возможностью нанесения либо без, это нужно предусмотреть в админке.
- Вся информация на сайте должна удобно редактироваться менеджером без усилий через систему управления.
- Поиск осуществляется только по каталогу.
- Так же необходимо предусмотреть то, что отзывы должны отправляться на модерацию, перед публикацией, и должна быть возможность создания их из админ панели. тоже самое относиться к разделу "задать вопрос".
- На странице оформления заказа данные должны вводиться поэтапно, т.е. сначала вводиться телефон и сразу отправляется на почту магазина, после того как это поле заполнено, открывается возможность ввести остальную информацию и нажать кнопку "Оформить заказ"
- Слайдер на главной - набор изображений с произвольными ссылками, которые задаются в админке
- Баннер справа от главного слайдера - статичное изображение с произвольной ссылкой, которая задается в админке
- В корзине, в товаре и тд есть товары которые могут заинтересовать, продумать как этим будет удобно пользоваться через админ. панель
- На странице товара есть методы доставки и оплаты, они должны быть одинаковы для всех товаров и просто редактирваться в админке
- Справа есть "бегующая за положением экрана" кнопка вызова формы обратного звонка, это не сторонний колбэк сервис, это функция сайта, открывающая модальное окно с формой заявки звонка. Пример анимации, которую нужно реализовать на сайте - http://iprivet.ru/
Выбранного исполнителя ждут постоянные заказы в дальнейшем.
Выбранный исполнитель
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