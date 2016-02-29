Интеграция Woocommerce с Новой Почтой

Нужно при обработке заказа формировать ТТН в личном кабинете Новой Почты - подтягивать из заказа все данные (имя, фамилия, номер телефона, город, номер склада, номер заказа, дополнительная информация). Оценка посылки, наложенный платеж, кто платит за отправку и за возврат денег - желательно все это выбирать не выходя из заказа.

По нажатию кнопки - ТТН создается в личном кабинете, номер ТТН записывается в Private Note.

Распечатывание ТТН будет происходить уже из личного кабинета.

Опыт интеграции с Новой Почтой - крайне желателен.