Интеграция Woocommerce с Новой Почтой

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Закрыт1 заявка188 просмотров

Нужно при обработке заказа формировать ТТН в личном кабинете Новой Почты - подтягивать из заказа все данные (имя, фамилия, номер телефона, город, номер склада, номер заказа, дополнительная информация). Оценка посылки, наложенный платеж, кто платит за отправку и за возврат денег - желательно все это выбирать не выходя из заказа.

По нажатию кнопки - ТТН создается в личном кабинете, номер ТТН записывается в Private Note.

Распечатывание ТТН будет происходить уже из личного кабинета.

Опыт интеграции с Новой Почтой - крайне желателен.

WooCommerce
9 лет назад
Yuri35
Юрий 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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