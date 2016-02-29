SMS-уведомления в Woocommerce (плагин)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок246 просмотров

Автоматическое уведомление админу и клиентам при изменении статуса заказа — не надо.

Что требуется:

1. В заказе отдельный блок «SMS» (в правой колонке) — см. прикрепленный файл.

2. Два поля: номер телефона и текстовое (для номера посылки). Заполняются вручную, никакие данные подтягивать не надо.

3. По нажатию кнопки «Go!» сообщение через украинский смс-гейт отправляется на указанный номер телефона

4. В идеале было бы хорошо формировать Note to Customer (текст такой же, как в смс).

Какой именно смс-гейт использовать? Я предполагал turbosms.ua, но обсуждаемо.

WooCommerce
8 лет назад
Yuri35
Юрий 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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