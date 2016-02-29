SMS-уведомления в Woocommerce (плагин)

Автоматическое уведомление админу и клиентам при изменении статуса заказа — не надо.

Что требуется:

1. В заказе отдельный блок «SMS» (в правой колонке) — см. прикрепленный файл.

2. Два поля: номер телефона и текстовое (для номера посылки). Заполняются вручную, никакие данные подтягивать не надо.

3. По нажатию кнопки «Go!» сообщение через украинский смс-гейт отправляется на указанный номер телефона

4. В идеале было бы хорошо формировать Note to Customer (текст такой же, как в смс).

Какой именно смс-гейт использовать? Я предполагал turbosms.ua, но обсуждаемо.