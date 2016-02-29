Настроить woocommerce под variable products + наполнить продукцией

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Закрыт6 заявок282 просмотра

Приветствую. Нужен специалист по woocommerce для настройки магазина материалов для натяжных потолков.

Основная задача - сделать продукты (ткани потолков), у которых изменяемые параметры: цвет (превьюшки + просмотр картинки товара), размер рулона, периметр потолка (цифровое поле), количество углов (цифровое поле). 

Для этого есть плагин https://www.woothemes.com/products/measurement-price-calculator/

Также предполагается 4 категории клиентов и соответственно цен. 

Ожидаемый результат: клиент-установщик имеет возможность "играясь" с корзиной, получить просчет стоимости потолка, выбрав материал, указав периметр, указав количество углов и квадратных метров. 

Жду ваших предложений.

Спасибо.

WooCommerce
9 лет назад
indan
Влад 
42 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов

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