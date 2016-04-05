Настройка и небольшая доработка шаблона. Opencart 1.5

$40
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Завершен1 заявка160 просмотров

Добрый день. Есть шаблон: http://321cart.com/oxy-kids/ Который мы развернули на хостинге: http://781437.fimo2.web.hosting-test.net/index.php?route=common/home Нужно настроить его так что бы он выглядел как на демо.

Для начала нужно перевести шаблон на русский. Все "статические" элементы типа кнопок "ad to cart" и т.д. На всех страницах сайта не должно быть английских слов. Админ часть шаблона переводить не нужно. Если будет необходимо, заменить шрифт (я сам его подберу). Также нужно немного изменить дизайн шапки. Более подробное ТЗ прикрепил.

Работать будем параллельно. Я наполняю сайт, вы делаете все остальное по ТЗ. Все что нужно от меня, предоставлю. Я постоянно на связи и требую этого от Вас. Скорее всего, в процессе работы нужно будет вносить мелкие правки в шаблон, о которых я не указал в ТЗ. Если таких правок окажется слишком много, доплачу без проблем.

Всю работу нужно сделать до вечера пятницы и оставаться на связи до вечера воскресенья! Большая просьба не предлагать свои услуги, если не уверены что справитесь в срок.

Если сработаемся, на очереди есть еще несколько подобных проектов.

Opencart
9 лет назад
azteQa
Руслан 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Funya
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$30
1 день
Отличная работа! Евгений, сразу понимает что от него хотят. Делает все на удивление быстро. Всегда на связи. Надеюсь будем продолжать сотрудничество. Рекомендую.
Ясная постановка задачи, постоянный онлайн, моментальная оплата. Рекомендую.

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Funya
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад