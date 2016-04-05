Настройка и небольшая доработка шаблона. Opencart 1.5

Добрый день. Есть шаблон: http://321cart.com/oxy-kids/ Который мы развернули на хостинге: http://781437.fimo2.web.hosting-test.net/index.php?route=common/home Нужно настроить его так что бы он выглядел как на демо.

Для начала нужно перевести шаблон на русский. Все "статические" элементы типа кнопок "ad to cart" и т.д. На всех страницах сайта не должно быть английских слов. Админ часть шаблона переводить не нужно. Если будет необходимо, заменить шрифт (я сам его подберу). Также нужно немного изменить дизайн шапки. Более подробное ТЗ прикрепил.

Работать будем параллельно. Я наполняю сайт, вы делаете все остальное по ТЗ. Все что нужно от меня, предоставлю. Я постоянно на связи и требую этого от Вас. Скорее всего, в процессе работы нужно будет вносить мелкие правки в шаблон, о которых я не указал в ТЗ. Если таких правок окажется слишком много, доплачу без проблем.

Всю работу нужно сделать до вечера пятницы и оставаться на связи до вечера воскресенья! Большая просьба не предлагать свои услуги, если не уверены что справитесь в срок.

Если сработаемся, на очереди есть еще несколько подобных проектов.