Перенос сайта с Opencard Version 1.5.4.1 на 2.0 ТЗ во вложении
Настройка сайта WIX
Нужен человек для помощи в разработке и настройки Интернет-магазина на Wix. Работу не нужно будет начинать с нуля (есть сырой сайт)
Требования:
1.Хорошее знание Wix
2.Опыт создания сайта
3.Примеры работ (необязательно, но желательно)
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