Настройка сайта WIX

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки166 просмотров

Нужен человек для помощи в разработке и настройки Интернет-магазина на Wix. Работу не нужно будет начинать с нуля (есть сырой сайт)

Требования:

1.Хорошее знание Wix

2.Опыт создания сайта

3.Примеры работ (необязательно, но желательно)

Wix
9 лет назад
Nikita1234
Никита 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров