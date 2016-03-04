Доработка сайта на Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки115 просмотров

Здравствуйте!

Имеется сайт на 1С-Битрикс: Управление сайтом 15.0.10

Требуются небольшие доработки на сайте, а именно:

  • доработка top-menu (небольшой баг с вложенными категориями) - подскажу где...
  • настройка выгрузки товаров, частично реализовано, но как-то глючно
Предлагайте цена-срок.
9 лет назад
orlov-ekb-16
Виктор 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Интеграция Woocommerce с Новой Почтой

    Нужно при обработке заказа формировать ТТН в личном кабинете Новой Почты - подтягивать из заказа все данные (имя, фамилия, номер телефона, город, номер склада, номер заказа, дополнительная информация). Оценка посылки, наложенный платеж, кто платит за ...

    WooCommerce
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка сайта на Битрикс

    Есть существующее решение на Битрикс Бизнес. Нужно переодеть в новый дизайн и немного доработать - подключить модуль оплаты из маркетплейса, кое-что поправить в карточке заказа. Ищу людей, который САМИ работают с этой системой и достаточно ...

    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Joomla "починить" Фильтр и Корзину

    Фильтр и Корзина работают через раз. Установить причину и наладить их работу. Сайт http://yaotya.com/ Иногдапосле при фильтрации открывается страница Данные не найдены.  Заказ через корзину тоже отправляется не всегда. Часто тоже открывается ...

    Joomla
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад