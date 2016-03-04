Нужно при обработке заказа формировать ТТН в личном кабинете Новой Почты - подтягивать из заказа все данные (имя, фамилия, номер телефона, город, номер склада, номер заказа, дополнительная информация). Оценка посылки, наложенный платеж, кто платит за ...
Доработка сайта на Bitrix
Закрыт3 заявки115 просмотров
Здравствуйте!
Имеется сайт на 1С-Битрикс: Управление сайтом 15.0.10
Требуются небольшие доработки на сайте, а именно:
- доработка top-menu (небольшой баг с вложенными категориями) - подскажу где...
- настройка выгрузки товаров, частично реализовано, но как-то глючно
9 лет назад
Виктор orlov-ekb-16
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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