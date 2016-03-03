Разработка сайта на Битрикс

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Закрыт11 заявок164 просмотра

Есть существующее решение на Битрикс Бизнес. Нужно переодеть в новый дизайн и немного доработать - подключить модуль оплаты из маркетплейса, кое-что поправить в карточке заказа. Ищу людей, который САМИ работают с этой системой и достаточно неплохо в ней разбираются.

9 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров