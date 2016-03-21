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Упростить ручное изменений цены в virtuemart
Магазин на virtuemart 2 joomla 2.5.9
В меню «товары» админки virtumart есть список с товарами и ценами, для изменения цен необходимо открывать страницу сотен товаров, изменить цену и сохранить. Это очень неудобно.
1. Требуется сделать ручное изменения цен без открытия целой страницы с товаром, как реализовано на портале ua.all.biz, где в админ панеле тоже идет список товаров с ценами,
изменить цену можно очень просто, кликнув на прямоугольную область с ценой, выскакивает небольшое окно с ценой, в котором вписываем новую цену, жмем сохранить и цена сразу меняется. Т.е. для изменения цены нет необходимости открывать страницу с товаром.
2. Если есть варианты автоматического изменения цен не вручную, тоже предлагайте.
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