Упростить ручное изменений цены в virtuemart

Магазин на virtuemart 2 joomla 2.5.9

В меню «товары» админки virtumart есть список с товарами и ценами, для изменения цен необходимо открывать страницу сотен товаров, изменить цену и сохранить. Это очень неудобно.

1. Требуется сделать ручное изменения цен без открытия целой страницы с товаром, как реализовано на портале ua.all.biz, где в админ панеле тоже идет список товаров с ценами,

изменить цену можно очень просто, кликнув на прямоугольную область с ценой, выскакивает небольшое окно с ценой, в котором вписываем новую цену, жмем сохранить и цена сразу меняется. Т.е. для изменения цены нет необходимости открывать страницу с товаром.

2. Если есть варианты автоматического изменения цен не вручную, тоже предлагайте.

Подробности в личку