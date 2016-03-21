Упростить ручное изменений цены в virtuemart

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки225 просмотров

Магазин на virtuemart 2 joomla 2.5.9

В меню «товары» админки virtumart есть список с товарами и ценами, для изменения цен необходимо открывать страницу сотен товаров, изменить цену и сохранить. Это очень неудобно.

1. Требуется сделать ручное изменения цен без открытия целой страницы с товаром, как реализовано на портале ua.all.biz, где в админ панеле тоже идет список товаров с ценами, 

изменить цену можно очень просто, кликнув на прямоугольную область с ценой, выскакивает небольшое окно с ценой, в котором вписываем новую цену, жмем сохранить и цена сразу меняется. Т.е. для изменения цены нет необходимости открывать страницу с товаром.

2. Если есть варианты автоматического изменения цен не вручную, тоже предлагайте. 

Подробности в личку

Joomla
9 лет назад
toolsukr
Юрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Snorqq
Виктор 
44 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$10
2 дня
1. Всегда на связи. 2. Быстро и компетентно отвечает. 3. Решение проекта на высоте! 4. Виктор предложил самое оптимальное решение поставленной задачи! И главное быстро выполнил, в отличии от многих фрилансеров.
Все хорошо. Разве что некоторые проблемы с оплатой, но это закидоны российско-украинских денежных отношений, сам же заказчик шел на встречу.

Заявки фрилансеров

Snorqq
Виктор 
44 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад

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