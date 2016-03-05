Интернет магазин на базе WOOCOMMERCE

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Закрыт1 заявка154 просмотра

Необходимо настроить базовую работу интернет магазина  аксессуаров для волос allaia.com на базе WOOCOMMERCE и темы Onetone-pro ( https://www.mageewp.com/onetone-theme.html ). Магазин будет работать на рынке США. 

Требуется человек который готов работать на долгосрочной основе.

Общение по Skipe.

Оплата по этапам: ставим конкретные задачи, решаем, оплачиваем.

Первый этап

1. Настроить woocommerce и тему:

- все ссылки должны работать,

- товары отображаться корректно,

- корректная работы атрибутов и меток,

- настройка меню и виджетов,

- способы доставки,

- оплата.

2. Обучение

- объяснить заказчику какие базовые возможности имеет woocommerce,

- посоветовать (на основе имеющегося опыта) как правильно организовать представление товаров с учетом SEO и будущей интеграции.

- посоветовать как правильно организовать работу по наполнению магазина,

- помочь составить ТЗ для второго этапа работы.

После первого этапа будет понятно, что не устраивает в базовой версии, какие еще виджеты необходимы и нужно ли корректировать тему. Все это будет вторым этапом и следующим заказом.

Требования для исполнителя: 

- опыт работы с WOOCOMMERCE (показать ссылки на работающие проекты)

- знание английского на уровне "могу читать тексты и понимаю про что" (так как сайт весь на английском), общение с заказчиком на русском.

- пунктуальность (Обещал завтра - значит завтра. Не смог сделать вовремя - предупредил, а не пропал. Мне не нужны обещания быстрых сроков, мне нужны понятные и точные сроки. И выход на связь в обозначенное время.)

Спасибо!

WooCommerce
9 лет назад
Stroka01
Ирина 
47 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

bortnik1985
Михаил 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$40
2 дня
Первую часть выполнил хорошо и быстро. за следующее задание попросил предоплату и исчез с ней. Сачала тянул с работой а потом и вовсе исчез. Очень печально.

Заявки фрилансеров

bortnik1985
Михаил 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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