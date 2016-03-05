Добрый день, нужно что-то типа такого магазина http://rosreestr24.ru/ (продажа информации о недвижимости), обратите внимание!, там еще есть продажа пакетами - это фактически предоплата, в ЛК у покупателя должно отражаться: у вас ХХ предоплаченных выписок ЕРП ...
Интернет магазин на базе WOOCOMMERCE
Необходимо настроить базовую работу интернет магазина аксессуаров для волос allaia.com на базе WOOCOMMERCE и темы Onetone-pro ( https://www.mageewp.com/onetone-theme.html ). Магазин будет работать на рынке США.
Требуется человек который готов работать на долгосрочной основе.
Общение по Skipe.
Оплата по этапам: ставим конкретные задачи, решаем, оплачиваем.
Первый этап
1. Настроить woocommerce и тему:
- все ссылки должны работать,
- товары отображаться корректно,
- корректная работы атрибутов и меток,
- настройка меню и виджетов,
- способы доставки,
- оплата.
2. Обучение
- объяснить заказчику какие базовые возможности имеет woocommerce,
- посоветовать (на основе имеющегося опыта) как правильно организовать представление товаров с учетом SEO и будущей интеграции.
- посоветовать как правильно организовать работу по наполнению магазина,
- помочь составить ТЗ для второго этапа работы.
После первого этапа будет понятно, что не устраивает в базовой версии, какие еще виджеты необходимы и нужно ли корректировать тему. Все это будет вторым этапом и следующим заказом.
Требования для исполнителя:
- опыт работы с WOOCOMMERCE (показать ссылки на работающие проекты)
- знание английского на уровне "могу читать тексты и понимаю про что" (так как сайт весь на английском), общение с заказчиком на русском.
- пунктуальность (Обещал завтра - значит завтра. Не смог сделать вовремя - предупредил, а не пропал. Мне не нужны обещания быстрых сроков, мне нужны понятные и точные сроки. И выход на связь в обозначенное время.)
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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