Opencart 2.0.1 возможность отключать категории из google sitemap

Добрый день, нужно что-то типа такого магазина http://rosreestr24.ru/ (продажа информации о недвижимости), обратите внимание!, там еще есть продажа пакетами - это фактически предоплата, в ЛК у покупателя должно отражаться: у вас ХХ предоплаченных выписок ЕРП ...