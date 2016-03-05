Сделать счетчик обратного отсчета (акция/скидка) для интернет магазина

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Закрыт6 заявок218 просмотров

Сделать таймеробратного отсчета, который отсчитывает время до конца окончания

акции/спец-предложения/спец-цены и т.п., чтобы его можно было легко включать и настраивать из админ панели магазина для любого товараМагазин на virtuemart 2 joomla 2.5.9

Joomla
9 лет назад
toolsukr
Юрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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