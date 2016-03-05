есть модуль парсера который парсит характеристики, описание и фото товара с hotline.ua для CMS imagecms shop на хотлайне поменяли верстку и парсер перестал работать. вот и нужно его исправить.
Сделать счетчик обратного отсчета (акция/скидка) для интернет магазина
Сделать таймеробратного отсчета, который отсчитывает время до конца окончания
акции/спец-предложения/спец-цены и т.п., чтобы его можно было легко включать и настраивать из админ панели магазина для любого товараМагазин на virtuemart 2 joomla 2.5.9
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