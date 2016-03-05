Доработка для интернет магазина vamshop

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Закрыт3 заявки153 просмотра

Необходима доработка, после которой к стоимости товара я мог бы прибавлять некий % если покупателем выбрана доставка товара со склада в Москве и выбраны все способы доставки кроме одной.

9 лет назад
cosmogalaxy
Роман 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров