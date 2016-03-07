Интернет-магазин. Очень похож на Amazon.

Отдельно ДВА вида покупателя – розничный, оптовый.

Для розничного покупателя все как обычно:

· заказ

· оплата (карточка/курьеру при доставке).

Для оптового особые условия:

· свои цены

· предоплата (инвойс)

· доставка (учесть доставку за границу).

Организовать MarketPlace функционал:

· Производители могут заполнять магазин своими товарами.

· Все заказы обрабатываются производителем товара.Оплата/инвойсы поступают на счет производителя.

· Про оплате товаров разных производителей продумать оплату и доставку способами, которые выставит производитель.

· Общение (чат) с производителем, на сайте. (между зарегистрированными пользователями и производителем).

· Загрузка/выгрузка прайса. Обновление товаров.

· Организация скидок, «акционной цены» массово для товаров, по фильтрации.

Продумать/сделать вывод:

· отзывы/комментарии для товаров, с премодерацией менеджеров.

· акционных товаров на первой странице.

· сбор рейтинга товаров (по покупаемости, посещаемости)и вывод их в «своих» категориях.

· регистрация мастерских по ремонту. Вывод их накарте. Получение денег за регистрацию.

· баннерная система, с возможностью платы за них. Планировщик публикации баннеров.

· страница (с продвинутым поиском) дефектов,браков и все с этим связанным.

Магазин рассчитан на большое количество. (примерно > 1000 наименований).

Фильтрация товаров, наподобие Rozetka.ua / Hotline.ua

Нужна будет индексация товаров. На первое время можно обойтись индексацией с использованием Search API Database Search.

Подумать над стоимостью и сложностью переезда на Apache Solr Index.

Каталог, пока, что одного уровня, без вложений.

Продумать, вывод двух уровневого каталога. Например, если находимся на

родительском термине, то выводить только подкатегории с превью.

Рассылки акций, предложений. + Дизайн шаблона письма.

Первоначальная проработка SEO (автоматизация заполнения шаблонов Meta tags / Open Graph tags, по основным типам содержимого – страницы товаров например).

Требования по системе:

CMS Drupal

Drupal Commerce

Commerce MarketPlace (есть sandbox вариант или второй модуль)

Commerce Payment Method– Инвойс, LiqPay, PayPal, Stripe, может еще другие.

Методы доставки – пока непонятно (зарубежные методы доставки+ методы доставки по Украине (Новая почта например)).

Фильтрация с использованием Facets API / Search API

Дизайн, верстка:

Bootstrap Framework.(Sass вариант).

Дизайн «легкий». Максимально оптимизированный (например пиктограммы в кривых(svg) или переконвектированны в шрифт и т.д.).