Домен куплен. Подходящий шаблон подобран он уже стоит на хостинге. test.flowersvalley.ru 1. Мне нравится и ориентируюсь (шапка сайта) на саит: www.1800flowers.com/ Поэтому купленные шаблон немного надо править. 2. Корзина (так же тело и ...
Интернет-магазин. Очень похож на Amazon.
Интернет-магазин. Очень похож на Amazon.
Отдельно ДВА вида покупателя – розничный, оптовый.
Для розничного покупателя все как обычно:
· заказ
· оплата (карточка/курьеру при доставке).
Для оптового особые условия:
· свои цены
· предоплата (инвойс)
· доставка (учесть доставку за границу).
Организовать MarketPlace функционал:
· Производители могут заполнять магазин своими товарами.
· Все заказы обрабатываются производителем товара.Оплата/инвойсы поступают на счет производителя.
· Про оплате товаров разных производителей продумать оплату и доставку способами, которые выставит производитель.
· Общение (чат) с производителем, на сайте. (между зарегистрированными пользователями и производителем).
· Загрузка/выгрузка прайса. Обновление товаров.
· Организация скидок, «акционной цены» массово для товаров, по фильтрации.
Продумать/сделать вывод:
· отзывы/комментарии для товаров, с премодерацией менеджеров.
· акционных товаров на первой странице.
· сбор рейтинга товаров (по покупаемости, посещаемости)и вывод их в «своих» категориях.
· регистрация мастерских по ремонту. Вывод их накарте. Получение денег за регистрацию.
· баннерная система, с возможностью платы за них. Планировщик публикации баннеров.
· страница (с продвинутым поиском) дефектов,браков и все с этим связанным.
Магазин рассчитан на большое количество. (примерно > 1000 наименований).
Фильтрация товаров, наподобие Rozetka.ua / Hotline.ua
Нужна будет индексация товаров. На первое время можно обойтись индексацией с использованием Search API Database Search.
Подумать над стоимостью и сложностью переезда на Apache Solr Index.
Каталог, пока, что одного уровня, без вложений.
Продумать, вывод двух уровневого каталога. Например, если находимся на
родительском термине, то выводить только подкатегории с превью.
Рассылки акций, предложений. + Дизайн шаблона письма.
Первоначальная проработка SEO (автоматизация заполнения шаблонов Meta tags / Open Graph tags, по основным типам содержимого – страницы товаров например).
Требования по системе:
CMS Drupal
Drupal Commerce
Commerce MarketPlace (есть sandbox вариант или второй модуль)
Commerce Payment Method– Инвойс, LiqPay, PayPal, Stripe, может еще другие.
Методы доставки – пока непонятно (зарубежные методы доставки+ методы доставки по Украине (Новая почта например)).
Фильтрация с использованием Facets API / Search API
Дизайн, верстка:
Bootstrap Framework.(Sass вариант).
Дизайн «легкий». Максимально оптимизированный (например пиктограммы в кривых(svg) или переконвектированны в шрифт и т.д.).
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