Итак, практически 80% заказов стало попадать в потерянные заказы. Вот лог ошибок. Нужно срочно устранить эту проблему. 2016-03-07 19:00:31 - PHP Notice: Error: Unknown column 'type' in 'field list' Error No: ...
ИМ по доставке цветов и подарков на Prestashop.
Домен куплен. Подходящий шаблон подобран он уже стоит на хостинге.
1. Мне нравится и ориентируюсь (шапка сайта) на саит: www.1800flowers.com/ Поэтому купленные шаблон немного надо править.
2. Корзина (так же тело и функционал сайта) нравится на сайте: www.teleflora.com/
3. Блог и дополнительная информация нравится как сделаны на сайтах:
От ИМ требуется чтобы он продавал. Для этого ИМ должен:
а) Быть прост и удобен пользователям (т.е. хлебные крошки, сортировка, сравнения, поделиться и т.п.), все уже по умолчанию есть в функционале CMS и реализовано в шаблоне.
б) Быть удобен для поисковых систем (т.е. сразу title, description, keywords, заголовки, ЧПУ, редиректы, микроразметка, карта сайта, и т.п.) – изначально строиться как сео-ориентированный ИМ. Можно установить бесплатные или недорогие но функциональные доп. модули для автоматизации СЕО (т.е. автоматическое заполнения Тегов, Кейвордов, и прочей автоматизации)
в) Быть удобен для меня. Требуется выгрузка товара из 1с. с описанием товара, ценой, фото. Расчет стоимости букетов цветов должен проходить на сайте в зависимости от стоимости компонентов составляющих этот букет. Т.е. цена товара задается и меняется в 1С на сайт только выгружаются все изменения. Букеты (т.е. товары) так же описываются в 1С.
Оплата производится за конкретную и законченную работу. Работу предполагается разделить на несколько этапов.
В описание выполненных работ не надо включать уже имеющийся в CMS и реализованный в шаблоне функционал. Такие работы не оплачиваются.
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