ИМ по доставке цветов и подарков на Prestashop.

Домен куплен. Подходящий шаблон подобран он уже стоит на хостинге.

test.flowersvalley.ru

1. Мне нравится и ориентируюсь (шапка сайта) на саит: www.1800flowers.com/ Поэтому купленные шаблон немного надо править.

2. Корзина (так же тело и функционал сайта) нравится на сайте: www.teleflora.com/

3. Блог и дополнительная информация нравится как сделаны на сайтах:

www.teleflora.com/blog/

www.teleflora.com/floral-...

www.proflowers.com/blog/?...

www.proflowers.com/blog/c...

От ИМ требуется чтобы он продавал. Для этого ИМ должен:

а) Быть прост и удобен пользователям (т.е. хлебные крошки, сортировка, сравнения, поделиться и т.п.), все уже по умолчанию есть в функционале CMS и реализовано в шаблоне.

б) Быть удобен для поисковых систем (т.е. сразу title, description, keywords, заголовки, ЧПУ, редиректы, микроразметка, карта сайта, и т.п.) – изначально строиться как сео-ориентированный ИМ. Можно установить бесплатные или недорогие но функциональные доп. модули для автоматизации СЕО (т.е. автоматическое заполнения Тегов, Кейвордов, и прочей автоматизации)

в) Быть удобен для меня. Требуется выгрузка товара из 1с. с описанием товара, ценой, фото. Расчет стоимости букетов цветов должен проходить на сайте в зависимости от стоимости компонентов составляющих этот букет. Т.е. цена товара задается и меняется в 1С на сайт только выгружаются все изменения. Букеты (т.е. товары) так же описываются в 1С.

Оплата производится за конкретную и законченную работу. Работу предполагается разделить на несколько этапов.

В описание выполненных работ не надо включать уже имеющийся в CMS и реализованный в шаблоне функционал. Такие работы не оплачиваются.