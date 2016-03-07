ИМ по доставке цветов и подарков на Prestashop.

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Закрыт1 заявка172 просмотра

Домен куплен. Подходящий шаблон подобран он уже стоит на хостинге. 

test.flowersvalley.ru 

1. Мне нравится и ориентируюсь (шапка сайта) на саит: www.1800flowers.com/  Поэтому купленные шаблон немного надо править.  

2. Корзина (так же тело и функционал сайта) нравится на сайте: www.teleflora.com/  

3. Блог и дополнительная информация нравится как сделаны на сайтах:  

www.teleflora.com/blog/  

www.teleflora.com/floral-...  

www.proflowers.com/blog/?...  

www.proflowers.com/blog/c...  

От ИМ требуется чтобы он продавал. Для этого ИМ должен:  

а) Быть прост и удобен пользователям (т.е. хлебные крошки, сортировка, сравнения, поделиться и т.п.), все уже по умолчанию есть в функционале CMS и реализовано в шаблоне.  

б) Быть удобен для поисковых систем (т.е. сразу title, description, keywords, заголовки, ЧПУ, редиректы, микроразметка, карта сайта, и т.п.) – изначально строиться как сео-ориентированный ИМ. Можно установить бесплатные или недорогие но функциональные доп. модули для автоматизации СЕО (т.е. автоматическое заполнения Тегов, Кейвордов, и прочей автоматизации)   

в) Быть удобен для меня. Требуется выгрузка товара из 1с. с описанием товара, ценой, фото. Расчет стоимости букетов цветов должен проходить на сайте в зависимости от стоимости компонентов составляющих этот букет. Т.е. цена товара задается и меняется в 1С на сайт только выгружаются все изменения. Букеты (т.е. товары) так же описываются в 1С.   

Оплата производится за конкретную и законченную работу. Работу предполагается разделить на несколько этапов. 

В описание выполненных работ не надо включать уже имеющийся в CMS и реализованный в шаблоне функционал. Такие работы не оплачиваются.

PrestaShop
9 лет назад
777bkv
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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