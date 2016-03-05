Исправление в интернет-магазине на СMS ViArt Shop 4.1Здравствуйте. Требуется решить 2 задачи. 1) Сделать рабочую копию магазина. Исходник: http://vmgcompany.ru/ Песочница: http://vmgtest2.mcdir.ru/ Как видите, русские символы в меню отчего-то игнорируются (я далал копию как через wget/phpmyadmin, так ...
Исправить Парсер Hotline.ua для ImageCMS
Есть парсер на php для интернет магазина на ImageCMS
он парсил характеристики товара, фото и доп фото
теперь перестал работать. нужно поправить
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