Исправить Парсер Hotline.ua для ImageCMS

$5
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Закрыт1 заявка173 просмотра

Есть парсер на php для интернет магазина на ImageCMS

он парсил характеристики товара, фото и доп фото

теперь перестал работать. нужно поправить

PHP
9 лет назад
zakora
39 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
6 отзывов

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