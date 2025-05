Починить ошибку с заказом OcStore 1.5.5.1.2

Итак, практически 80% заказов стало попадать в потерянные заказы. Вот лог ошибок.

Нужно срочно устранить эту проблему.

2016-03-07 19:00:31 - PHP Notice: Error: Unknown column 'type' in 'field list'

Error No: 1054

INSERT INTO oc_order_option SET order_id = '388', order_product_id = '3722', product_option_id = '396', product_option_value_id = '1419', name = 'Количество', `value` = '1440 шт. 1 упаковка', `type` = 'select' in /var/www/u5124029/public_html/magiastraz.com/system/database/mysql.php on line 50

2016-03-07 20:22:19 - PHP Notice: Error: Unknown column 'type' in 'field list'

Error No: 1054

INSERT INTO oc_order_option SET order_id = '389', order_product_id = '3723', product_option_id = '102', product_option_value_id = '378', name = 'Количество', `value` = '1440 шт. 1 упаковка', `type` = 'select' in /var/www/u5124029/public_html/magiastraz.com/system/database/mysql.php on line 50

2016-03-09 3:22:13 - PHP Notice: Error: Unknown column 'type' in 'field list'

Error No: 1054

INSERT INTO oc_order_option SET order_id = '399', order_product_id = '3847', product_option_id = '263', product_option_value_id = '1707', name = 'Количество', `value` = '9,14 м.п. ( 1 бобина ) ', `type` = 'select' in /var/www/u5124029/public_html/magiastraz.com/system/database/mysql.php on line 50

