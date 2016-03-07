Интернет-магазин. Очень похож на Amazon. Отдельно ДВА вида покупателя – розничный, оптовый. Для розничного покупателя все как обычно: · заказ · оплата (карточка/курьеру при доставке). Для оптового особые ...
Magento 2.0
В Magento 2.0 по умолчанию при расчете стоимости пересылки товаров учитывается zip code магазина и zip code получателя.
Для каждого товара я создал 2 атрибута "zip code" и "код штата".
Нужно сделать, чтобы при расчете стоимости пересылки товаров учитывались эти два атрибута товаров и zip code получателя.
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