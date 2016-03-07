Magento 2.0

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок131 просмотр

В Magento 2.0 по умолчанию при расчете стоимости пересылки товаров учитывается zip code магазина и zip code получателя.

Для каждого товара я создал 2 атрибута "zip code" и "код штата".

Нужно сделать, чтобы при расчете стоимости пересылки товаров учитывались эти два атрибута товаров и zip code получателя.

Magento
9 лет назад
profiX0808
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров