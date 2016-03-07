В Magento 2.0 по умолчанию при расчете стоимости пересылки товаров учитывается zip code магазина и zip code получателя.

Для каждого товара я создал 2 атрибута "zip code" и "код штата".

Нужно сделать, чтобы при расчете стоимости пересылки товаров учитывались эти два атрибута товаров и zip code получателя.