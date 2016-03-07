Доработка магазина (OpenCart)

Доброго времени суток всем специалистам. Ситуация следующая: есть сайт-корч, в котором необходимо закончить работы по дизайну и работоспособности для запуска. Вот сам сайт: http://moto-goods.com.ua/ Данный ресурс - как стартовый. В будущем ...