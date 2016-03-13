В Magento 2.0 по умолчанию при расчете стоимости пересылки товаров учитывается zip code магазина и zip code получателя. Для каждого товара я создал 2 атрибута "zip code" и "код штата". ...
Установить модуль Экпорта/Импорта в Excel на OpenCart
Здравствуйте! Необходимо установить модуль Экпорта/Импорта в Excel на OpenCart Версия 1.5.6.3
После этого настроить прайс-лист (YML)
Выбранный исполнитель
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