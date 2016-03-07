Реализация Интернет-магазина

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Закрыт12 заявок259 просмотров

Требуется создать интернет-магазин типа loreal-paris ru, возможно сделать его копию, один-в-один.  

- Читать ТЗ внимательно! 

На сайте реализована меню и цепочка продуктов и есть функция - Корзина.

- Советую самому зайти на сайт и проделать это. 

Когда товар добавляется в корзину, то выбирается список интернет-магазинов(ИМ), где можно купить этот товар, выбрав ИМ нажав кнопку "оформить заказ", автоматически переходит на сайт того ИМ в раздел корзины с ЗАПОЛНЕННЫМ ТОВАРОМ! Эта функция MUST HAVE! 

Сроки 1 месяц + добавленные товары + контент, все под ключ! 

9 лет назад
vitalycool
Виталий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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