Реализация Интернет-магазина

Требуется создать интернет-магазин типа loreal-paris ru, возможно сделать его копию, один-в-один.

- Читать ТЗ внимательно!

На сайте реализована меню и цепочка продуктов и есть функция - Корзина.

- Советую самому зайти на сайт и проделать это.

Когда товар добавляется в корзину, то выбирается список интернет-магазинов(ИМ), где можно купить этот товар, выбрав ИМ нажав кнопку "оформить заказ", автоматически переходит на сайт того ИМ в раздел корзины с ЗАПОЛНЕННЫМ ТОВАРОМ! Эта функция MUST HAVE!

Сроки 1 месяц + добавленные товары + контент, все под ключ!