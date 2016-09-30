Сайт каталог

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Завершен20 заявок284 просмотра

Интернет каталог где покупатель при нажатии кнопки "купить" заполняет форму и ему перезванивают на мобильный.

возможна реализация также других функции: подбора товара по коду или типу техники

Доп функции: контактные данные покупателя должны автоматически отправится на указанный емаил.

сайт будет исполнятся в разной цветовой гамме в зависимости от направленности продаж

Первичный дизайн согласован надо доделать дизайн и доделать сайт под ключ

 

9 лет назад
Kovel-1
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
8 дней назад
9 лет назад
$350
7 дней
Человек ответсвенный. Сделала все что просили. Если возникают трудности всегда помогает советом или говорит где взять информацию. П.С. Спасибо за понимание так как проект мы не смогли довести до конца по независимым от Серафимы причинам. Разошлись миром
Дмитрия, несмотря на форс-мажор не зависящий от нас обоих, рекомендую с положительной стороны. Проект сделан. Надеюсь высшее руководство возобновит работу. Спасибо за проект. Было чему научиться. Всего доброго.

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
8 дней назад
9 лет назад

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