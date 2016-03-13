В Magento 2.0 по умолчанию при расчете стоимости пересылки товаров учитывается zip code магазина и zip code получателя. Для каждого товара я создал 2 атрибута "zip code" и "код штата". ...
Интернет магазин на бесплатной CMS
Нужно настроить интернет магазин на бесплатном движке с самым простым, но универсальным дизайном и (ВАЖНО!!!) оформить все действия по настройке в виде краткой инструкции.
Требования к ИМ
Бесплатная CMS с возможностью стандартного обновления, например, актуальная версия Joomla + VirtueMart или другой движок, развивающийся, с логичной структурой БД (товары отдельно, картинки отдельно, в дальнейшем предполагается импорт из различных внешних источников: XML/YML и csv файлов) и встроенными SEO возможностями.
Полный перевод на русский язык. Валюта сейчас - только рубли.
Стандартный шаблон (бесплатным шаблонам - приоритет, возможность обновляемого платного шаблона рассматривается).
Адаптивный дизайн (возможность использования на мобильных устройствах). Проверка оптимизированности под мобильные устройства по Google должна пройти успешно.
Необходимо, чтобы в магазине присутствовал удобный стандартный поиск по товарам.
Фильтрация по цене - обязательна (желательно из коробки).
Фильтр по другим параметрам - желателен.
Также по дизайну необходимо предусмотреть
- корзина всегда на экране (висящий значок справа сбоку или снизу);
- основное меню и телефоны всегда на экране (висящая строка), как вариант, вписать туда поиск.
Доставка, которую необходимо интегрировать, с расчетом стоимости доставки при оформлении заказа:
- курьер по СПб и по Москве (здесь стоимость фиксирована),
в регионы (стоимость может изменяться в зависимости от веса и габаритов товара):
- Hermes-DPD,
- Почтой РФ (предоплата и нал. платеж),
- EMS,
- PickPoint,
- возможность добавить другие службы доставки, когда будем сотрудничать.
Оплата в магазине.
Необходимо, чтобы при оформлении заказа клиент мог выбрать возможность оплаты из следующего списка:
- наличными курьеру;
ниже варианты предоплаты
- перевод на карту СберБанка;
- оплата электронными деньгами - WebMoney, Яндекс.Деньги;
- оплата по банковской карте;
- выписка счета (для организаций).
- есть также вариант, когда покупатель предоплачивает только доставку.
Оформление заказа:
простой одностраничный (вариант, быстрый заказ, с вводом телефона и имени только, пердусмотреть защиту от ботов) или с вводом полного адреса и т.п.
Возможность выбрать вариант оплаты и доставки при оформлении даже в одностраничном варианте.
Экспорт в формат Яндекс.Маркет
Необходимо настроить страницы:
о магазине,
доставка (описание по столицам, в регионы, в зависимости от службы доставки),
оплата (как происходит),
карточку товара, вывод категории.
От исполнителя жду расчет стоимости, с учетом внедрения требуемых модулей доставки и оплаты, сроки, желательно ссылки на выполненные подобные работы.
С уважением,
Олег
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
Администрирование офферов. Тоесть подключаете оффера и размешаете ссылку его в соцсетях, и т.д. Все подробно расскажу, все действия.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
В итоге должны получит современный магазин под разные платформы в том числе работающий со смартфона / планшета / пк / ноута + "утилита" автоматического наполнения магазина товарами на основании прайсов поставщиков. тут подробнее - "утилита", ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $110
Всем доброго времени суток. Нужен простой сайт на CMS opencart. Кратко: Нужен сайт на CMS opencart. 1. Есть шаблон, который требуется перевести на русский яз. 2. Изменить в шаблоне цветовую ...Завершен9 лет назад
Нужен интернет магазин. Должно быть реализовано: корзина доступна без регистрации, панель администратора, отзывы и рейтинги товаров, защита сайта, защита от sql-инъекций, и т.д. Желательно предложения без CMS, ТЗ при выборе фрилансера.Завершен9 лет назад
Нужен толковый программист для доработки и сопровождения магазина на ОСStore (2.1.0.2, но возможен 1.5). Задача: Точное воссоздание темы на основе сверстанного прототипа дизайна. ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо установить модуль Экпорта/Импорта в Excel на OpenCart Версия 1.5.6.3 После этого настроить прайс-лист (YML)Завершен9 лет назад
Интернет каталог где покупатель при нажатии кнопки "купить" заполняет форму и ему перезванивают на мобильный. возможна реализация также других функции: подбора товара по коду или типу техники Доп функции: контактные данные покупателя должны ...Завершен9 лет назад
Требуется создать интернет-магазин типа loreal-paris ru, возможно сделать его копию, один-в-один. - Читать ТЗ внимательно! На сайте реализована меню и цепочка продуктов и есть функция - Корзина. ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток всем специалистам. Ситуация следующая: есть сайт-корч, в котором необходимо закончить работы по дизайну и работоспособности для запуска. Вот сам сайт: http://moto-goods.com.ua/ Данный ресурс - как стартовый. В будущем ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт9 лет назад