Интернет магазин на бесплатной CMS

Нужно настроить интернет магазин на бесплатном движке с самым простым, но универсальным дизайном и (ВАЖНО!!!) оформить все действия по настройке в виде краткой инструкции.

Требования к ИМ

Бесплатная CMS с возможностью стандартного обновления, например, актуальная версия Joomla + VirtueMart или другой движок, развивающийся, с логичной структурой БД (товары отдельно, картинки отдельно, в дальнейшем предполагается импорт из различных внешних источников: XML/YML и csv файлов) и встроенными SEO возможностями.

Полный перевод на русский язык. Валюта сейчас - только рубли.

Стандартный шаблон (бесплатным шаблонам - приоритет, возможность обновляемого платного шаблона рассматривается).

Адаптивный дизайн (возможность использования на мобильных устройствах). Проверка оптимизированности под мобильные устройства по Google должна пройти успешно.

Необходимо, чтобы в магазине присутствовал удобный стандартный поиск по товарам.

Фильтрация по цене - обязательна (желательно из коробки).

Фильтр по другим параметрам - желателен.

Также по дизайну необходимо предусмотреть

- корзина всегда на экране (висящий значок справа сбоку или снизу);

- основное меню и телефоны всегда на экране (висящая строка), как вариант, вписать туда поиск.

Доставка, которую необходимо интегрировать, с расчетом стоимости доставки при оформлении заказа:

- курьер по СПб и по Москве (здесь стоимость фиксирована),

в регионы (стоимость может изменяться в зависимости от веса и габаритов товара):

- Hermes-DPD,

- Почтой РФ (предоплата и нал. платеж),

- EMS,

- PickPoint,

- возможность добавить другие службы доставки, когда будем сотрудничать.

Оплата в магазине.

Необходимо, чтобы при оформлении заказа клиент мог выбрать возможность оплаты из следующего списка:

- наличными курьеру;

ниже варианты предоплаты

- перевод на карту СберБанка;

- оплата электронными деньгами - WebMoney, Яндекс.Деньги;

- оплата по банковской карте;

- выписка счета (для организаций).

- есть также вариант, когда покупатель предоплачивает только доставку.

Оформление заказа:

простой одностраничный (вариант, быстрый заказ, с вводом телефона и имени только, пердусмотреть защиту от ботов) или с вводом полного адреса и т.п.

Возможность выбрать вариант оплаты и доставки при оформлении даже в одностраничном варианте.

Экспорт в формат Яндекс.Маркет

Необходимо настроить страницы:

о магазине,

доставка (описание по столицам, в регионы, в зависимости от службы доставки),

оплата (как происходит),

карточку товара, вывод категории.

От исполнителя жду расчет стоимости, с учетом внедрения требуемых модулей доставки и оплаты, сроки, желательно ссылки на выполненные подобные работы.

С уважением,

Олег