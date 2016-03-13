Интернет магазин на бесплатной CMS

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Закрыт6 заявок210 просмотров

Нужно настроить интернет магазин на бесплатном движке с самым простым, но универсальным дизайном и (ВАЖНО!!!) оформить все действия по настройке в виде краткой инструкции.

Требования к ИМ

Бесплатная CMS с возможностью стандартного обновления, например, актуальная версия Joomla + VirtueMart или другой движок, развивающийся, с логичной структурой БД (товары отдельно, картинки отдельно, в дальнейшем предполагается импорт из различных внешних источников: XML/YML и csv файлов) и встроенными SEO возможностями.

 

Полный перевод на русский язык. Валюта сейчас - только рубли.

Стандартный шаблон (бесплатным шаблонам - приоритет, возможность обновляемого платного шаблона рассматривается).

Адаптивный дизайн (возможность использования на мобильных устройствах). Проверка оптимизированности под мобильные устройства по Google должна пройти успешно. 

Необходимо, чтобы в магазине присутствовал удобный стандартный поиск по товарам.

Фильтрация по цене - обязательна (желательно из коробки).

Фильтр по другим параметрам - желателен.

Также по дизайну необходимо предусмотреть

- корзина всегда на экране (висящий значок справа сбоку или снизу);

- основное меню и телефоны всегда на экране (висящая строка), как вариант, вписать туда поиск.

Доставка, которую необходимо интегрировать, с расчетом стоимости доставки при оформлении заказа: 

 - курьер по СПб и по Москве (здесь стоимость фиксирована), 

 

 в регионы (стоимость может изменяться в зависимости от веса и габаритов товара): 

 - Hermes-DPD, 

 - Почтой РФ (предоплата и нал. платеж), 

 - EMS, 

 - PickPoint, 

 - возможность добавить другие службы доставки, когда будем сотрудничать.

 

Оплата в магазине. 

Необходимо, чтобы при оформлении заказа клиент мог выбрать возможность оплаты из следующего списка:

 - наличными курьеру;

 ниже варианты предоплаты

 - перевод на карту СберБанка;

 - оплата электронными деньгами - WebMoney, Яндекс.Деньги; 

 - оплата по банковской карте;

 - выписка счета (для организаций).

 - есть также вариант, когда покупатель предоплачивает только доставку.

Оформление заказа: 

простой одностраничный (вариант, быстрый заказ, с вводом телефона и имени только, пердусмотреть защиту от ботов) или с вводом полного адреса и т.п.

Возможность выбрать вариант оплаты и доставки при оформлении даже в одностраничном варианте.

 

Экспорт в формат Яндекс.Маркет

Необходимо настроить страницы:

 о магазине,

 доставка (описание по столицам, в  регионы, в зависимости от службы доставки),

 оплата (как происходит),

 карточку товара, вывод категории.

От исполнителя жду расчет стоимости,  с учетом внедрения требуемых модулей доставки и оплаты, сроки, желательно ссылки на выполненные подобные работы.

С уважением, 

Олег

Joomla
9 лет назад
Pike777
Олег 
54 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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