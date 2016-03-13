Автогенерируемый интернет-магазин

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Закрыт5 заявок172 просмотра

В итоге должны получит современный магазин под разные платформы в том числе работающий со смартфона / планшета / пк / ноута + "утилита" автоматического наполнения магазина товарами на основании прайсов поставщиков. тут подробнее - "утилита", которая в состоянии по прописанным алгоритмам обработать ехель - прайсы поставщиков (все прайсы имееют структуру, которая не меняется со временем) вытащить с прайсов все сведения о товаре, структурововать их в виде свойств, подтянуть с интернета картинки в нужном формате в итоге получив каталог для интернет магазина. Сроки - разумные. Цена договорная. 

9 лет назад
Paquito
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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