Автогенерируемый интернет-магазин

В итоге должны получит современный магазин под разные платформы в том числе работающий со смартфона / планшета / пк / ноута + "утилита" автоматического наполнения магазина товарами на основании прайсов поставщиков. тут подробнее - "утилита", которая в состоянии по прописанным алгоритмам обработать ехель - прайсы поставщиков (все прайсы имееют структуру, которая не меняется со временем) вытащить с прайсов все сведения о товаре, структурововать их в виде свойств, подтянуть с интернета картинки в нужном формате в итоге получив каталог для интернет магазина. Сроки - разумные. Цена договорная.