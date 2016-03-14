Удаленный обзорный тренинг по Magento на 2-3 часа от специалиста

Задача - провести для меня удаленный обзорный тренинг по возможностям Magento (последней версии).

Интересуют особенности системы по сравнению с Woocommerce/Wordpress/Joomla, которые я неплохо знаю.

Форма проведения - аудио-связь и ваш удаленный рабочий стол, к примеру, на http://www.gotomeeting.com/

Уровень сложности - power user, но без программирования. Magento я устанавливал и видел, но не разбирался.

Ориентировочные темы

- как установить темы, где и как настраивать внешний вид, меню, сайдбары, блоки и т.п.

- особенности функциональности (продукты, скидки, membership) и на что обращать внимание,

- как выводить продукты/категории на страницах, какие конструкции и как для этого используются.

- особенности таксономий, классификаций, возможности расширения,

- как оптимизировать быстродействие на vps,

- лучшие дополнения и как устанавливать,

- какие доработки обычно требуются для реального магазина и почему.

Темп - бодрый, все очевидное для меня пропускаем. Желательно все это в сравнении с woocommerce.

В отклике напишите, пож-та, кратко ваш опыт по magento с парой ссылок на самые сложные ваши проекты (и чем они были так сложны), и цену за час или за весь тренинг на 2-3 часа.