Администрирование офферов. Тоесть подключаете оффера и размешаете ссылку его в соцсетях, и т.д. Все подробно расскажу, все действия.
Удаленный обзорный тренинг по Magento на 2-3 часа от специалиста
Задача - провести для меня удаленный обзорный тренинг по возможностям Magento (последней версии).
Интересуют особенности системы по сравнению с Woocommerce/Wordpress/Joomla, которые я неплохо знаю.
Форма проведения - аудио-связь и ваш удаленный рабочий стол, к примеру, на http://www.gotomeeting.com/
Уровень сложности - power user, но без программирования. Magento я устанавливал и видел, но не разбирался.
Ориентировочные темы
- как установить темы, где и как настраивать внешний вид, меню, сайдбары, блоки и т.п.
- особенности функциональности (продукты, скидки, membership) и на что обращать внимание,
- как выводить продукты/категории на страницах, какие конструкции и как для этого используются.
- особенности таксономий, классификаций, возможности расширения,
- как оптимизировать быстродействие на vps,
- лучшие дополнения и как устанавливать,
- какие доработки обычно требуются для реального магазина и почему.
Темп - бодрый, все очевидное для меня пропускаем. Желательно все это в сравнении с woocommerce.
В отклике напишите, пож-та, кратко ваш опыт по magento с парой ссылок на самые сложные ваши проекты (и чем они были так сложны), и цену за час или за весь тренинг на 2-3 часа.
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