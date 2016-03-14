Администрирование офферов. Тоесть подключаете оффера и размешаете ссылку его в соцсетях, и т.д. Все подробно расскажу, все действия.
Магазин автозапчастей на Битрикс
Планируем создать интернет-магазин автозапчастей на 1с-Битрикс. Нужна будет интеграция с 1с, с TecDoc, поиск по VIN. Ну и, разумеется, все прочие моменты, обязательные для магазина.
Дизайн будет сделан отдельно. В данном проекте ищу исполнителя исключительно на верстку и программинг.
Хотелось бы найти исполнителя, уже имеющего опыт работы именно в данной тематике, потому как там очень много специфических моментов. Существуют готовые решения в Маркетплейсе - возможно, использование чего-то оттуда.
Рассматриваю предложения, в которых будет какая-то конкретика - предложения, вопросы, уточнения. Шаблонные предложения и "обращайтесь, сделаю" - удаляются. Хотелось бы также сразу понимать примерные цены и сроки в вашем исполнении.
Заявки фрилансеров
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