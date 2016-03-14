Магазин автозапчастей на Битрикс

Планируем создать интернет-магазин автозапчастей на 1с-Битрикс. Нужна будет интеграция с 1с, с TecDoc, поиск по VIN. Ну и, разумеется, все прочие моменты, обязательные для магазина.

Дизайн будет сделан отдельно. В данном проекте ищу исполнителя исключительно на верстку и программинг.

Хотелось бы найти исполнителя, уже имеющего опыт работы именно в данной тематике, потому как там очень много специфических моментов. Существуют готовые решения в Маркетплейсе - возможно, использование чего-то оттуда.

Рассматриваю предложения, в которых будет какая-то конкретика - предложения, вопросы, уточнения. Шаблонные предложения и "обращайтесь, сделаю" - удаляются. Хотелось бы также сразу понимать примерные цены и сроки в вашем исполнении.