Администрирование офферов. Тоесть подключаете оффера и размешаете ссылку его в соцсетях, и т.д. Все подробно расскажу, все действия.
Фильтр по атрибутам и опциям для Opencart
Нужно установить и настроить какой-нибудь хороший проверенный фильтр для интернет-магазина на OcStore 1.5.5.1.2
Чтобы можно было:
1) фильтровать по атрибутам (и мультиатрибутам)
2) фильтровать по опциям
3) быстрый, не грузящий систему
4) желательно на аяксе
Вывод слева, примерно как тут:
http://45.55.39.151/magento/porto/index.php/demo6_en/fashion.html?min=19&max=850&ajaxcatalog=true&mode=list&size=4
Что-то типа Simon Filter или FilterPro (opencartforum.com/files/file/459-filter-pro/), важно чтобы без привязки к домену.
Пишите что можете предложить, а также срок и стоимость.
Оплата по факту Вебмани.
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