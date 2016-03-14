Фильтр по атрибутам и опциям для Opencart

Нужно установить и настроить какой-нибудь хороший проверенный фильтр для интернет-магазина на OcStore 1.5.5.1.2

Чтобы можно было:

1) фильтровать по атрибутам (и мультиатрибутам)

2) фильтровать по опциям

3) быстрый, не грузящий систему

4) желательно на аяксе

Вывод слева, примерно как тут:

http://45.55.39.151/magento/porto/index.php/demo6_en/fashion.html?min=19&max=850&ajaxcatalog=true&mode=list&size=4

Что-то типа Simon Filter или FilterPro (opencartforum.com/files/file/459-filter-pro/), важно чтобы без привязки к домену.

Пишите что можете предложить, а также срок и стоимость.

Оплата по факту Вебмани.