Доработка плагина PrestaShop

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  2. Интернет-магазины
Завершен3 заявки308 просмотров

Если вы никогда не ковырялись в коде PrestaShop - пожалуйста, не предлагайте сотрудничество

Описание задачи:

“Advanced Pack v5.0.5“ - это плагин для фиксированых “наборов” продуктов. Нужно сделать минимальные изменения в плагине: добавить поле “количество”(сейчас это голубая плашка) и позволить пользователю менять количество каждого продукта. (см Аттач)

https://docs.google.com/document/d/1S_bFJPlGMPxra2SCb0OaMO7E6pSSfs16GmNpmUExnuE/edit#

PrestaShop
9 лет назад
indan
Влад 
42 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

badibadi
Дмитрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$30
1 день
Я доволен работой с Дмитрием, он вникает в предметную и программную часть, старается сделать как лучше. Как для меня - идеальный профиль отличного разработчика. Желаю удачной работы!
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Заявки фрилансеров

badibadi
Дмитрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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