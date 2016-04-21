Доработка плагина PrestaShop

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Описание задачи:

“Advanced Pack v5.0.5“ - это плагин для фиксированых “наборов” продуктов. Нужно сделать минимальные изменения в плагине: добавить поле “количество”(сейчас это голубая плашка) и позволить пользователю менять количество каждого продукта. (см Аттач)

https://docs.google.com/document/d/1S_bFJPlGMPxra2SCb0OaMO7E6pSSfs16GmNpmUExnuE/edit#