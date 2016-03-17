Есть дизайн макет сайта, будет выслан на следующем этапе. Прикреплю черновой вариант. Сайт не адаптивный Необходимо сделать верстку и спрограммировать сайт, CMS на выбор исполнителя (исключение 1С Битрикс, причина дороговизна, можете попробывать ...
Надо сверстать и натянуть на Битрикс
Добрый день. Есть макет. По дизайну довольно простой. Нужно сделать адаптивным (макеты есть для всех расширений). После чего надо натянуть на Битрикс Малый Бизнес.
По срокам 1.5 недели. С меня 13 000 рублей.
Макеты: https://yadi.sk/d/g2j3Uh2KqGFGW
Заявки фрилансеров
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