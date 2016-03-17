Надо сверстать и натянуть на Битрикс

$190
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок254 просмотра

Добрый день. Есть макет. По дизайну довольно простой. Нужно сделать адаптивным (макеты есть для всех расширений). После чего надо натянуть на Битрикс Малый Бизнес. 

По срокам 1.5 недели. С меня 13 000 рублей.

Макеты: https://yadi.sk/d/g2j3Uh2KqGFGW

9 лет назад
alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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