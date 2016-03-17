Надо сверстать и натянуть на Битрикс

Добрый день. Есть макет. По дизайну довольно простой. Нужно сделать адаптивным (макеты есть для всех расширений). После чего надо натянуть на Битрикс Малый Бизнес.

По срокам 1.5 недели. С меня 13 000 рублей.

Макеты: https://yadi.sk/d/g2j3Uh2KqGFGW