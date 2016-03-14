www.superstroy.ru/ нужна копия этого интернет магазина, без калькулятора...... без некоторых кнопок и фотографий, видео , со всеми функциями и страницами . на Джумле или Неткарт . ТЗ нет. С заливкой 100 позиций ...
Нужно сделать сайт на Joomla адаптивным (удобным с телефонов)
Есть интернет-магазин на джумле, а именно модуль джумшопинг. Нужно сделать, чтобы он был комфортным для просмотра с мобильных устройств.
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